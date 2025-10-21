Un duro golpe sufrieron los hinchas de la Copa Libertadores que esperaban ver por TV abierta uno de los partidos de las semifinales del certamen de clubes más importante del continente. Y es que Chilevisión tomó una radical decisión que no dejó indiferente a nadie.

Para esta semana, la señal televisiva de Paramount tenía contemplado transmitir el duelo de ida entre Flamengo y Racing Club en el Estadio Maracaná. El choque programado para este miércoles 21 de octubre y con los chilenos Erick Pulgar y Gabriel Arias como protagonistas finalmente no será transmitido en vivo por TV abierta.

La decisión del ex canal 11 guarda relación con privilegiar la transmisión en vivo de su programa estelar Fiebre de Baile, que cada noche se transmite y da pelea en el rating de la TV abierta.

Flamengo clasificó por penales a semifinales de Copa Libertadores (Getty Images).

Cómo ver EN VIVO Flamengo vs. Racing por Copa Libertadores

Pero no todo son malas noticias, ya que CHV decidió que SÍ transmitirá el duelo entre el Mengao y la Academia por sus plataformas digitales, su página oficial y el canal de Youtube.

Es decir, la llave de ida entre brasileños y argentinos podrá verse EN VIVO y GRATIS a través de chilevision.cl, la APP MiCHV y el canal de Youtube de la señal televisiva.

De todas formas quienes no puedan disfrutar del choque copero, la señal televisiva transmitirá en diferido el partido la madrugada del jueves 22 de octubre a las 01:30 horas.