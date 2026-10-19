Universidad de Chile vs. Libertad: hora, canal y dónde ver a las Leonas por la Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile tiene hoy un duelo clave dentro de la Copa Libertadores Femenino ante Libertad.

Universidad de Chile Femenino vuelve a saltar a la cancha este lunes para afrontar un nuevo desafío dentro de la Copa Libertadores Femenina, donde buscará conseguir su primera victoria en la competencia.

La escuadra comandada por Nicolás Bravo intentará dejar atrás lo que fue su empate sin goles ante Nacional de Uruguay en el debut, resultado que dejó a ‘Las Leonas’ con la misión de sumar de a tres para acercarse a la clasificación en el Grupo D.

Ahora, la Universidad de Chile se enfrentará ante Libertad de Paraguay en un duelo clave para sus aspiraciones en el certamen continental, donde el conjunto nacional buscará quedarse con los tres puntos.

Por otra parte, el elenco paraguayo también llega tras igualar en su estreno, luego de empatar 1-1 ante Deportivo Cali, por lo que ambos equipos afrontarán un compromiso fundamental en la lucha por avanzar a la fase final del torneo continental.

La U hoy tiene un duelo clave | Foto: Instagram

¿A qué hora juega Universidad de Chile Femenino vs. Libertad?

El encuentro entre Universidad de Chile y Libertad se disputará este lunes 19 de octubre a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

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¿Dónde ver el partido de Universidad de Chile Femenino en la Copa Libertadores Femenina?

El partido de Universidad de Chile ante Libertad por la Copa Libertadores Femenina 2026 se podrá ver en vivo a través de las plataformas digitales de Chilevisión, incluyendo su sitio web, la aplicación MiCHV y su canal oficial de YouTube. Además, el compromiso estará disponible mediante Pluto TV.