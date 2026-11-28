Palmeiras se coronó campeón de América tras vencer a Estudiantes La Plata. El DT Abel Ferreira ganó su tercera Copa Libertadores.

Palmeiras derrotó a Estudiantes La Plata y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse 1-0 en una cerrada definición que se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo. El ‘Verdao’ conquistó la cuarta estrella continental de su historia.

En un duelo de dientes apretados, el elenco paulista encontró el grito de gol a los 53′ tras un centro preciso de Arthur Gabriel que pivoteó Jhon Arias y le permitió al paraguayo Ramón Sosa aparecer solo en el área chica para poner el 1-0 de los brasileños.

MONTEVIDEO, URUGUAY – NOVEMBER 28: Ramón Sosa of Palmeiras scores his team’s first goal during the Copa CONMEBOL Libertadores 2026 Final match between Palmeiras and Estudiantes at Centenario Stadium on November 28, 2026 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Pese a que Estudiantes intentó inclinar la cancha a su favor, no tuvo la precisión en los metros finales para romper el cerco del Verdao e intentar llegar a una igualdad que forzara los penales.

De esta forma, Abel Ferreira ganó su tercera copa continental de club, mientras que Palmeiras alzó la cuarta Copa Libertadores de su historia tras las conquistas obtenidas en 1999, 2020 y 2021.

Así vivimos la final de la Copa Libertadores 2026