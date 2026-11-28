El 'Verdao' y el 'Pincharrata' definen al nuevo monarca continental en la final de la Copa Libertadores. Irá por TV abierta.

Todo listo para la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. Brasileños y argentinos se medirán este sábado en Montevideo en una final que tendrá en juego la corona más importante del fútbol sudamericano y que reeditará una histórica definición entre ambos clubes.

Será la segunda vez que el Verdao y el Pincharrata se enfrenten en una final continental. El único antecedente se remonta a 1968, cuando Estudiantes se quedó con el título tras imponerse en un tercer partido, luego de que ambos equipos vencieran en los dos enfrentamientos.

Ahora, Palmeiras buscará conquistar su cuarta Copa Libertadores y ampliar su palmarés internacional. Estudiantes, en tanto, irá por su quinta corona continental, con la ilusión de volver a levantar el trofeo después de una campaña en la que dejó en el camino a Flamengo en semifinales. El equipo brasileño, por su parte, selló su clasificación tras eliminar a Fluminense.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026?

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?

El partido tendrá transmisión televisiva por ESPN 5 y Chilevisión, mientras que en streaming estará disponible a través de Disney+, en su plan Premium, y el canal de YouTube de CHV.