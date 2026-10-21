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Copa Sudamericana

Alineaciones de Montevideo City y Atletico Mineiro por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Montevideo City y Atletico Mineiro se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Copa Sudamericana. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Montevideo City vs. Atletico Mineiro, Copa Sudamericana
Montevideo City vs. Atletico Mineiro, Copa Sudamericana

Montevideo City recibe a Atletico Mineiro este miércoles 21 de octubre desde las 19:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana. Montevideo City viene de caer 0-3 ante Atletico Mineiro y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atletico Mineiro viene de ganarle 3-0 a Montevideo City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Montevideo City y Atletico Mineiro

Montevideo City (5-4-1): Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Facundo Silvera, Diogo Guzmán, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Salomón Rodríguez, Gonzalo Montes, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

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Atletico Mineiro (4-2-3-1): Gabriel Delfim, Alan Franco, Renan Lodi, Kevin Castaño, Vitão, Lyanco, Tomás Cuello, Maycon, Reinier, Victor Hugo, Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

Suplentes de Montevideo City: Luka Andrade, Ezequiel Busquets, Sebastián Cáceres, Lucas Duré, Brian Gutiérrez, Ramiro Lecchini, Ignacio Molina, Nicolás Pérez, Juan Quintana, Gastón Rodríguez, José Tarán, Alexander da Silva.

Suplentes de Atletico Mineiro: Léo Duarte, Mamady Cissé, Vitor Hugo, Alexsander, Alan Minda, Natanael, Kauã Pascini, Dudu, Robert, Ángelo Preciado, Tomás Pérez, Igor Gomes.

La previa de Montevideo City y Atletico Mineiro: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Chile)
  • Historial: 1 cruces — Montevideo City ganó 0, Atletico Mineiro ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 14/10/2026: Atletico Mineiro 3-0 Montevideo City
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