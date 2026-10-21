Alineaciones de Montevideo City y Atletico Mineiro por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Montevideo City recibe a Atletico Mineiro este miércoles 21 de octubre desde las 19:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana. Montevideo City viene de caer 0-3 ante Atletico Mineiro y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atletico Mineiro viene de ganarle 3-0 a Montevideo City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Montevideo City y Atletico Mineiro
Montevideo City (5-4-1): Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Facundo Silvera, Diogo Guzmán, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Salomón Rodríguez, Gonzalo Montes, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.
Atletico Mineiro (4-2-3-1): Gabriel Delfim, Alan Franco, Renan Lodi, Kevin Castaño, Vitão, Lyanco, Tomás Cuello, Maycon, Reinier, Victor Hugo, Bernard. DT: Eduardo Domínguez.
Suplentes de Montevideo City: Luka Andrade, Ezequiel Busquets, Sebastián Cáceres, Lucas Duré, Brian Gutiérrez, Ramiro Lecchini, Ignacio Molina, Nicolás Pérez, Juan Quintana, Gastón Rodríguez, José Tarán, Alexander da Silva.
Suplentes de Atletico Mineiro: Léo Duarte, Mamady Cissé, Vitor Hugo, Alexsander, Alan Minda, Natanael, Kauã Pascini, Dudu, Robert, Ángelo Preciado, Tomás Pérez, Igor Gomes.
La previa de Montevideo City y Atletico Mineiro: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Chile)
- Historial: 1 cruces — Montevideo City ganó 0, Atletico Mineiro ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 14/10/2026: Atletico Mineiro 3-0 Montevideo City