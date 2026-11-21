Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentan este sábado 21 de noviembre, por la final de la Copa Sudamericana. Los detalles de la televisación.

Atlético Mineiro recibe a Boca Juniors este sábado 21 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Atlético Mineiro tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Atlético Mineiro viene de perder 0-2 como visitante ante Montevideo City. Antes ganó 3-0 como local ante Montevideo City.

Boca Juniors ganó 3-1 como visitante ante Vasco da Gama en la fecha anterior. Antes perdió 0-1 como local ante Vasco da Gama.

El historial entre Atlético Mineiro y Boca Juniors

Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Atlético Mineiro, 2 de Boca Juniors y 2 empates.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/07/2021 Atlético Mineiro vs. Boca Juniors 0-0 CONMEBOL Libertadores 13/07/2021 Boca Juniors vs. Atlético Mineiro 0-0 CONMEBOL Libertadores 05/10/1978 Boca Juniors vs. Atlético Mineiro 3-1 CONMEBOL Libertadores 24/09/1978 Atlético Mineiro vs. Boca Juniors 1-2 CONMEBOL Libertadores

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Horario del partido

Chile: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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En síntesis

Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Atlético Mineiro llega tras caer ante Montevideo City 0-2.

llega tras caer ante Montevideo City 0-2. Boca Juniors llega tras vencer a Vasco da Gama 3-1.