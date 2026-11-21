Atlético Mineiro recibe a Boca Juniors este sábado 21 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la final de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Atlético Mineiro tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Atlético Mineiro viene de perder 0-2 como visitante ante Montevideo City. Antes ganó 3-0 como local ante Montevideo City.
Boca Juniors ganó 3-1 como visitante ante Vasco da Gama en la fecha anterior. Antes perdió 0-1 como local ante Vasco da Gama.
El historial entre Atlético Mineiro y Boca Juniors
Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Atlético Mineiro, 2 de Boca Juniors y 2 empates.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/07/2021
|Atlético Mineiro vs. Boca Juniors
|0-0
|CONMEBOL Libertadores
|13/07/2021
|Boca Juniors vs. Atlético Mineiro
|0-0
|CONMEBOL Libertadores
|05/10/1978
|Boca Juniors vs. Atlético Mineiro
|3-1
|CONMEBOL Libertadores
|24/09/1978
|Atlético Mineiro vs. Boca Juniors
|1-2
|CONMEBOL Libertadores
Horario del partido
- Chile: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Win Play
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: ESPN2, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
En síntesis
- Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Atlético Mineiro llega tras caer ante Montevideo City 0-2.
- Boca Juniors llega tras vencer a Vasco da Gama 3-1.