La Joya hizo de las suyas en los festejos de Boca Juniors tras ganar la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla.

El sábado Boca Juniors se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2026 al vencer por 2-0 al Atlético Mineiro en la final que se disputó en Barranquilla, Colombia, donde la fiesta la encabezó el chileno Carlos Palacios.

Si bien el atacante nacional no jugó en esta gran definición, hizo de las suyas fuera de la cancha, junto al compatriota Williams Alarcón.

Tras la coronación de Boca, La Joya puso la música en el camarín bostero, donde se escucharon varias canciones del género urbano de Chile, entre ellas de su cantante favorito: Jere Klein.

Tal como cuando lo pedía en las celebraciones de Colo Colo tras la Copa Chile 2023, frase que se hizo viral entre los fanáticos del Cacique.

La polémica frase de Carlos Palacios

Pero en medio de los festejos con el equipo argentino, el oriundo de Renca también dejó una llamativa frase haciendo alusión a la declaración que tuvo que hacer recientemente ante la justicia chilena.

Esto ocurrió el 10 de noviembre cuando compareció como imputado ante la PDI por un caso de narcotráfico en que está involucrado su suegro, quien fue detenido por transportar cocaína en una camioneta que estaba a nombre del futbolista.

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Haciendo referencia a aquello, Palacios lanzó esta frase en una transmisión en vivo por Instagram mientras seguían los festejos en el bus de Boca: “¿Será que tengo que ir a declarar por ganar esto, también?”.

“¿Será que tengo que declarar esta medalla también?”, agregó el formado en Unión Española acompañado de Alarcón.

Mira el VIDEO a continuación:

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Este es el segundo título del atacante de 26 años en Boca Juniors, tras conseguir el de la liga argentina recientemente, y el primero internacional de su carrera. En total, el Facha suma cinco estrellas hasta el momento, tres de ellas con Colo Colo.