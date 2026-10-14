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Copa Sudamericana

Alineaciones de Atletico Mineiro y Montevideo City por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Atletico Mineiro y Montevideo City se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la Copa Sudamericana. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Atletico Mineiro vs. Montevideo City, Copa Sudamericana
Atletico Mineiro vs. Montevideo City, Copa Sudamericana

Se viene Atletico Mineiro vs. Montevideo City este miércoles 14 de octubre desde las 19:00 hora de Chile por la Copa Sudamericana: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan Atletico Mineiro y Montevideo City

Atletico Mineiro viene de ganarle 4-2 a Santos y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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Montevideo City viene de ganarle 3-0 a Cienciano y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Atletico Mineiro y Montevideo City

Atletico Mineiro (4-2-3-1): Gabriel Delfim, Alan Franco, Renan Lodi, Kevin Castaño, Vitão, Lyanco, Tomás Cuello, Maycon, Reinier, Victor Hugo, Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

Montevideo City (5-4-1): Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Facundo Silvera, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Salomón Rodríguez, Gonzalo Montes, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

Suplentes de Atletico Mineiro: Thiago Borbas, Léo Duarte, Mamady Cissé, Vitor Hugo, Alexsander, Alan Minda, Natanael, Kauã Pascini, Dudu, Robert, Ángelo Preciado, Igor Gomes.

Suplentes de Montevideo City: Luka Andrade, Ezequiel Busquets, Sebastián Cáceres, Lucas Duré, Diogo Guzmán, Ramiro Lecchini, Ignacio Molina, Nicolás Pérez, Juan Quintana, Gastón Rodríguez, José Tarán, Alexander da Silva.

La previa de Atletico Mineiro y Montevideo City: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Chile)
  • Próximo partido de Atletico Mineiro: vs. Montevideo City, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Montevideo City: vs. Atletico Mineiro, miércoles 21 de octubre
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