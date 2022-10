Gran controversia causó la ausencia de Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez de un libro que prepara el Ministerio de Educación sobre héroes y leyendas del deporte nacional donde los tres futbolistas estaban incluidos.

Juan Cristóbal Guarello reveló en Canal 13 que la exclusión de los futbolistas no fue por casualidad, sino que “no están porque a través de su común representante -Fernando Felicevich- no aceptaron aparecer ilustrados”.

La parte más dura, eso sí, vino cuando el periodista le recriminó de manera directa al delantero del Olympique de Marsella: “El mismo Alexis Sánchez que andaba llorando hace un mes que Chile no lo reconocía”, apuntó.

La respuesta de Sánchez a Guarello. | Foto: Instagram

Como era de esperar, el delantero bicampeón de América no se quedó de brazos cruzados y, a través de su cuenta oficial de Instagram, le respondió a Guarello de manera directa y se mostró sorprendido por la polémica.

“Como dice el señor que sabe, ahh. ‘Ese es otro punto’. Quiero aclarar que no sabía de este libro, nunca me preguntaron. Para mí los niños son lo más importante de un país y debemos siempre apoyarlos. Aparte, quedé picado porque no me pusieron”, dijo.

ver también Guarello sin piedad con Alexis tras negativa de aparecer en libro

¿Se viene otra respuesta de Guarello? Lo cierto es que la polémica, por ahora, quedó zanjada aunque no sería nada de raro que Arturo Vidal y Gary Medel tengan algo que decir después del debate que se formó por la ausencia de los bicampeones de América en un libro ilustrativo del Mineduc.