Chino Ríos confirma veracidad de filtración de Daniella Chávez: "Sé que no eres prostituta"

Marcelo Chino Ríos salió a confirmar la veracidad del audio en la que le pide un candente favor sexual a Daniella Chávez, y que fue filtrado por la misma modelo.

Indignada por la solicitud que recibió el farandulero ex tenista, la influencer lo dejó en evidencia durante la tarde de este lunes (19/06/2023).

“¡Me trata de prostituta!”, escribió indignadísima Chávez.

“El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista! Jaja Pobre!”.

“Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, remató antes de compartir un link de TikTok en el que se puede escuchar el audio.

Chino Ríos confirma audio filtrado por Daniella Chávez

Ahora, fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien pudo confirmar la veracidad del audio, contactando al mismísimo deportista.

La panelista de Zona de Estrellas explicó que Ríos efectivamente está molesto con la situación. Además, explicó que el origen del material viene de unas conversaciones que tuvieron en marzo con Chávez. Ella se contactó con él para pedirle una entrevista por el quiebre de su matrimonio con Paula Pavic.

La solicitud para obtener un diálogo volvió a ocurrir cuando surgió la polémica con su antigua asesora del hogar y cuidadora de sus hijos.

La idea era conversar para conocer su versión de los hechos y exponerlos en el programa Sígueme y Te Sigo, de TV+.

“Él me dice que fue muy en el tono pelando a los compañeros, para que él le diera una declaración. Entonces él no accede, pero sí hablan por teléfono”, contó Gutiérrez.

Pero el asunto no queda ahí. Cecilia expone que “él me manda un video que le envía Daniella Chávez junto con la invitación“.

En ese clip, ella “le dice que está mucho tiempo en Miami, y que se arrendó hasta un departamento, y él asume que hay un coqueteo “.

Entonces, vino la propuesta que se escucha en el audio filtrado. Gutiérrez resalta que el Chino Ríos “me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real” .

“ Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta . Que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago, ni le preguntó si cobraba o no. Nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta“, especificó la periodista.

Además de que “incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: ‘Te voy a funar’. Y él le responde: ‘Yo sé que no eres prostituta. Si te dije eso, es en onda chiste. Te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti’“.

Tras la amenaza de funa de Daniella, la reacción de Marcelo fue: “Puedes hacer lo que quieras, pero esa no fue mi intención”.

“Lo que dice Marcelo es que este mensaje es antiguo, que él estaba separado en esa época de Paula Pavic”.

“Ellos están muy bien por estos días, están arreglando sus diferencias, y que le parece que ésta es una funa por querer hacerle daño, y que no tiene otro fin”, puntualizó.