"No me weí...": Vero Bianchi desclasifica inédita anécdota con Marcelo Ríos en pleno Argentina versus Chile

Marcelo Ríos, mejor conocido como el “Chino, dejó un tremendo legado en el deporte chileno: supo convertirse en toda una leyenda al llegar a ser el tenista número 1 del mundo en el escalafón de la ATP.

Sin embargo, el “Zurdo de Vitacura” se caracterizado durante toda su vida por ser una persona con una personalidad explosiva, con polémicos comentarios y comportamientos.

Marcelo Ríos marcó una época en el tenis chileno y mundial | FOTO: Archivo

EL DÍA QUE VERÓNICA BIANCHI SACARSE UNA FOTOGRAFÍA CON MARCELO RÍOS

Esta situación quedó demostrada en una inédita anécdota que contó la periodista Verónica Bianchi en el programa No Es Para Tanto, donde la comunicadora reveló que Ríos le dio una llamativa en un partido de La Roja.

“Yo cuando no era periodista todavía estaba estudiando en la universidad y fui a ver a Argentina-Chile en Buenos Aires, en el Estadio Monumental. Llego y me pongo obviamente en la barra de Chile con toda mi familia y yo siempre he tenido una obsesión con Marcelo Ríos y cuando lo veo a lo lejos con una chaqueta de cuero y te juro que salté a sacarme una foto desesperada”, indicó emocionada.

“Le digo Marcelo, Marcelo- yo tenía 18 años-una foto, una foto, y me dijo “No me weí”, confesó.

