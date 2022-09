En el día de ayer, parte de México fue azotado por un fuerte terremoto grado 7.6 que tuvo en Michoacán su zona más afectada y que causó serios destrozos. Lamentablemente, el fuerte sismo cobró la vida de una persona.

Si bien México es un país acostumbrado a la actividad sísmica como Chile, no deja de sorprender los estragos que puede causar la naturaleza y uno que ya sabe bien lo que es vivir los movimientos telúricos es Fabián Estay, ex jugador de La Roja que lleva años radicado en el país norteamericano.

En conversación exclusiva con Bolavip Chile, Fabián Estay se reportó desde México y contó cómo vivió el terremoto, lo que llevó a una desopilante anécdota de dónde lo encontró y cómo tuvo que arrancar del lugar.

México fue azotado por un fuerte terremoto en el día de ayer. | Foto: Getty Images

Consultado sobre cómo estaba, soltó: “Más preocupado por la familia. Yo estaba en el gimnasio dándome un baño de vapor y tuve que salir de ahí con lo que pude, no arrancando, temeroso ni mucho menos”, dijo.

Estay agregó que “El tema anecdótico o peculiar es que van tres terremotos sobre 7 grados en un 19 de septiembre y este fue casi a la misma hora que el del 2017 que cobró muchas vidas, viviendas y edificios, fue muy fuerte”.

ver también Felipe Melo emula a David Pizarro tras derrotar al Flamengo con el Flu

Afortunadamente, el ex jugador de La Roja no tuvo nada más que lamentar: “Gracias a dios están todos bien y, lamentablemente, hubo una persona fallecida y daños menores. A seguir con la vida que esto no lo podemos controlar, es parte de la naturaleza”, cerró.