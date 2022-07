Tras varias temporadas sumidas en la irregularidad y escasa actividad, Jorge Valdivia anunció hace pocos días su retiro definitivo del fútbol, por lo que su nombre ha sido tema en numerosos análisis de lo que dejó su talento, incluida la consulta de quién fue el mejor 10 de la historia de Chile.

Pero también han aparecido quienes han querido recordar los destellos de su calidad técnica y en las últimas horas llegó un comentario muy especial: Jorge Sampaoli.

El casildense colgó una foto suya entrenando al Mago en su cuenta de Instagram donde le dedicó emotivas y especiales palabras para su ex dirigido: “Gracias por tu fútbol”, fue parte de lo que el estratega le dedicó.

“Un mago de seis ojos, capaz de comprender la sensibilidad de la pelota como nadie. Un mago que no jugaba contra los rivales sino con ellos”, agregó el ex entrenador del Olympique de Marsella quien también compartió en su historia la misma imagen con el ex volante.

Jorge Sampaoli siempre expresó su admiración por Jorge Valdivia. / FOTO: Agencia Uno

Jorge Sampaoli nunca escondió su debilidad por el talento de Jorge Valdivia, incluso hasta cuando ya se había alejado de la selección chilena. Durante su etapa como DT del Sevilla, el argentino destacó su importancia en la obtención de la Copa América 2015: “tuvo una importancia terrible en la Copa América. Fue el mejor".

Pero eso no es todo, ya que también lo recordó en su presentación como entrenador de la selección argentina con una particular anécdota. “En el vestuario del Sevilla tenía un póster de Jorge Valdivia”, remarcando la admiración que tenía por el Mago.