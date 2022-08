Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez dejó huella en los equipos por los que pasó en su carrera como futbolista profesional, pero es mayormente identificado por los fanáticos de Cobreloa y Colo Colo como propio tras las buenas campañas e impresiones que dejó en su paso por loínos y albos, respectivamente.

Es precisamente su identificación con Colo Colo y las juntas con las que andaba antes la que le jugó una mala pasada con hinchas de Universidad de Chile, quienes no tuvieron piedad con el finalista de la Copa Sudamericana 2006.

Conversando con el canal de Tiktok okm_academia2022, Meléndez recordó un duro episodio que le tocó vivir en su época de jugador: “Veníamos de entrenamiento, fuimos a ver un partido de Chile en el Nacional. Nos bajamos en Campo Deportes con Irarrazabal, íbamos como 10-12 personas. Los avarientos yo y el ‘indio’ nos quedaban 20 pesos y entre todos hicimos una vaca y nos compramos unos sándwiches para comer algo”.

Kalule enfrentó a la U en varias ocasiones. | Foto: Archivo

Meléndez recordó que el peor error fue regresar por más comida, diciendo que “Compramos y salimos del negocio que estaba en Campo Deportes y cuando salimos, nos devolvimos para comprar otro. Por un pan nos devolvimos po hueón. El ‘indio’ era colocolino, andaba con la mochila rayada con la Garra Blanca, las llevaba a todas”.

Lo peor vino cuando se encontró con hinchas azules: “Vamos pasando por la sede de la U y había un montón de hinchas de la U y uno grita ‘ahí van unos del colo’, el ‘indio’ me mira y me dice arranca, ando con la mochila rayada. Salimos corriendo y el problema viene ahora, él arrancó po, pero me pillaron a mí. La salsa que me comí, unos 30-40 pegándome por todos lados. Yo me tiré contra una pared blanca para protegerme, me fui al estadio y no solté el pan, se fue conmigo”, dijo.

Como jugador, Rodrigo Meléndez le ganó la final del Apertura 2006 a Universidad de Chile, pero fuera de ella sufrió la ira de los hinchas azules que no lo perdonaron y lo emboscaron cuando no alcanzo a correr.