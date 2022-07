La serie de octavos de final de Copa Libertadores entre River Plate y Vélez Sarsfield estuvo llena de polémicas y el más perjudicado terminó siendo el cuadro de Marcelo Gallardo, quien terminó quedando fuera de la competición tras un 0-1 en el global.

El compromiso, que fue dirigido por el juez chileno Roberto Tobar, tuvo una jugada polémica cuando el partido ya entraba en sus minutos finales y desató la furia máxima de los hinchas de River Plate hacia el árbitro.

Corría el minuto 84 cuando el cuadro millonario anotaba el 1-0 que estiraba la llave a una definición a penales, pero, a pedido del VAR, se revisó la jugada. Finalmente, se determinó que el balón tocó en la mano del jugador Matías Suárez antes de ingresar al arco y el gol quedó invalidado.

Tobar se ganó el repudio de todo el plantel de River Plate. | Foto: Getty Images

Pese a que se ganó el repudio de todo el estadio y gran parte de los medios, Tobar encontró en el español Mister Chip un aliado que defendió la decisión final del juez chileno que se ciñe al reglamento según él.

“El balón va de la cabeza al brazo de Matías Suárez y de ahí a portería (hay ligero cambio de trayectoria). Da igual si la mano es o no voluntaria (esta es claramente involuntaria). El gol está bien anulado y la intervención del VAR me parece correcta”, aseguró en su cuenta personal de Twitter.

El comentario de Mr Chip le valió una horda de hinchas millonarios enfurecidos y el español les respondió: “Dejad el fanatismo, por favor. A mí me da exactamente igual si pasa River o Vélez. No se puede marcar un gol con la mano, aunque sea de forma involuntaria. La regla es muy clara. Discutid la regla, pero no la aplicación de la misma. Aquí lo tenéis más claro. Perfecto el VAR”, remató.