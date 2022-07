Arturo Vidal vive hora cruciales para definir su futuro en el fútbol profesional, donde el formado en Colo Colo se debate entre la oferta que le presentó Boca Junior y el anhelo de poder jugar en el Flamengo de Brasil.

En los últimos días, se dio a conocer que el cuadro xeneise le habría hecho un ofrecimiento formal al ex Inter de Milán por tres años y convirtiéndose en uno de los mejores pagados del fútbol argentino y, por lejos, el mejor pagado de Boca Juniors.

Uno que siempre tiene comentarios picantes contra todo lo que involucre a Chile y su fútbol es el periodista trasandino Pablo Carrozza, quien, analizando la derrota de Boca ante Banfield por el torneo argentino, se acordó del King, bicampeón de América.

Vidal no sigue en Inter y quiere seguir su carrera en Sudamérica. | Foto: Getty Images

“Vidal, yo sé que un viernes a la noche y seguramente estás en el casino, no sé si estará arriba e la Ferrari apunto de estrellarte borracho contra algo, no tengo idea que estás haciendo. Seguramente no estarás mirando el partido de Boca”, arrancó diciendo en su canal de Youtube.

Bajo esa misma línea, aseguró que, tras el resultado, mejor “Bueno, no lo mires. O capaz que no, estabas durmiendo a tus hijos para cuando vuelva de sacar a Chile campeón del mundo, no sé qué querías hacer. Tranquilo, no hace falta que ponga la tele y veas a Boca porque si no, no vas a venir”, dijo.

Carrozza está ansioso por ver al rey en el fútbol argentino: “Me encantaría verlo a Vidal, cabeza de cordillera con la camiseta de Boca porque es el prototipo para Boca; canchero, agrandado, soberbio, las tiene todas Vidal. Encima es un crack tremendo. Yo siento entre odio -futbolero- y admiración porque es bueno de verdad. Lo quiero ver con la camiseta de Boca”.

En el cierre, le declaró la guerra y elogió al mismo tiempo por lo que podrían ser futuros análisis del comunicador sobre el chileno: “Me encantaría hacer análisis picantes con Vidal en la cancha porque yo lo voy a destrozar y cuando juegue bien me va callar la boca. Ojalá venga a la Argentina y no haya visto el partido”, remató.