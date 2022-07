Potencia salió al paso de las declaraciones del Mago, quien dijo que el ex defensor de Colo Colo no llegó en buenas condiciones a la visita del plantel de la selección chilena al Palacio de La Moneda tras el Mundial de Sudáfrica 2010.

Jorge Valdivia anunció que dejará definitivamente el fútbol, por lo que se ha dado el tiempo de repasar varias anécdotas de su carrera. Una de ellas fue la visita del plantel de la selección chilena a La Moneda tras su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando Marcelo Bielsa evitó saludar a Sebastián Piñera, Presidente de la República de aquel entonces.

Eso fue recordado por Jean Beausejour en el programa Los Tenores de Radio ADN narrando que “el que estaba en primera línea era Pablo Contreras. Él presenció el momento”, a lo que el Mago intervino comentando que "no estaba en buenas condiciones. Como diría el Kike Acuña, no me acuerdo. Fue anecdótico, pero quedó en el pasado".

El ex defensor salió al paso de este comentario y encontró respaldo de un ex compañero suyo como Jorge Vargas, quien en conversación con BolaVip también repasó al ahora ex volante de Colo Colo

“La gente no es estúpida en el sentido de que nunca he visto a Pablo Contreras hablar cosas de ese tipo. Después de tanto tiempo se aburrió de escuchar que digan cosas, yo creo que Valdivia se ha ido equivocando mucho en ciertas situaciones. Yo le respondí la otra vez, pienso que aparte el perjudicado puede ser él, pero independiente de eso se puede abarcar mucho más y puede ser peor”, comenzó.

Jorge Valdivia y Pablo Contreras entrenando juntos en la selección. / FOTO: Agencia Uno

En ese sentido, Potencia señaló que no está bien que se expongan situaciones vividas en un camarín. “Nadie le habló del Bautizazo ni tampoco recordaron varias cosas más. Yo creo que cuando uno se retira tiene que ser silencioso, no tratar de llamar la atención. Pensar y analizar a que se quiere dedicar, después uno analiza su vida personal en forma reservada. Pero si estás a punto de retirarte después de una carrera tan exitosa y ser el gran jugador que fue, pienso que son comentarios de mal gusto y con poca calidad”, agregó.

ver también Potencia Vargas no soporta que Valdivia recuerde el Puertordazo

Por último, sólo tuvo palabras de elogio para lo que ha hecho Pablo Contreras desde sus tiempos como futbolista.

“Aparte de haber sido un gran jugador, de ser director deportivo formado en Europa, porque ese curso no existe en ningún lugar de Sudamérica, eso para mí tiene un valor importante. Tuvo una trayectoria gigante, me hubiera gustado estar en todos los equipos que él estuvo, en el fútbol chileno no hay nadie que te hable mal de él. Por eso creo que los comentarios que tiraron fueron injustos, por su calidad en cancha y como persona molesta que lo critiquen o digan esas cosas”, cerró.