Este domingo se realizan en nuestro país las elecciones presidenciales para determinar quién gobernará Chile durante los cuatro próximos años.

Cada candidato tiene su programa y más allá de los puntos relativos al deporte cabe una razonable duda que cada futbolero quiere saber ¿De qué equipo son los candidatos a Presidente?

A lo largo de nuestra historia republicana hay varias historias que relacionan a los primeros mandatarios con los clubes, desde el poco conocimiento que tenía Jorge Alessandri cuando inauguró el Mundial de 1962, a la foto de Salvador Allende con el plantel de Colo Colo 1973 en La Moneda o también la relación estrecha de la presidente Michelle Bachelet con la selección de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

Agregar el fanatismo de Eduardo Frei Ruiz Tagle por Universidad de Chile, el que acudió muchas veces al Estadio Nacional para ver a los azules en su mandato e incluso recibió también en el palacio de gobierno al equipo que ganó el bicampeonato en 1995.

Es Universidad de Chile la que tiene más hinchas dentro de los candidatos, puesto que tres de ellos han profesado su amor por el cuadro laico, mientra la única mujer del grupo, Yasna Provoste asegura ser simpatizante sólo de la selección chilena.

Sebastián Sichel, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi han confesado que son hinchas de la U en diversas entrevistas. Por ejemplo el candidato que ganó las primarias de la Derecha aseguró que “mi ídolo es Marcelo Salas, por lejos. El gol que le hace a la Católica en 1994 es el que más he gritado. Todavía le muestro videos a mi hijo de Salas. Era extraordinario”.

MEO hace muchos años reconoció ser un hincha furibundo de la U, algo que heredó de su segundo padre, Carlos Ominami, político que estuvo incluso en el viaje del equipo azul a El Salvador cuando dieron la vuelta olímpica después de 25 años.

Por último, Franco Parisi, afirmó hace unos años ser seguidor del Chuncho, porque “ser un romántico viajero es parte esencial en mi vida“.

Gabriel Boric un fanático de la UC

El candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, es un hincha loco por Universidad Católica, de esos que van siempre al estadio y que desde su cuenta de Twitter en más de una ocasión ha manifestado su fanatismo cruzado.

El ultraderechista José Antonio Kast también es cruzado por un cuñado el que “me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el Chuleta’ Prieto”.

El único colocolino

El profesor Eduardo Artés se reconoce colocolino desde siempre. “Cuando era bien niño, me gustaba Colo Colo. Así de simple. Ahora no es que no me guste, pero me he alejado de esta cosa comercial tan terrible. Yo tenía un tío viejo que era uno de los fundadores de Colo Colo”, le confesó al Diario AS hace un tiempo.