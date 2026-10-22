Ferencvaros vs. Torreense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Con puntaje perfecto hasta ahora, el equipo húngaro llega con la chance de meterse entre los mejores de la fase de liga si sostiene el nivel mostrado en las primeras dos fechas.

La Europa League todavía está en su arranque y cada resultado pesa para acomodarse en la tabla general de 36 equipos. Para el Torreense, lejos de los puestos de arriba, ganar es casi una obligación si quiere meterse en la pelea.

La actualidad de ambos equipos

El Ferencvaros llega con dos triunfos en dos presentaciones y 6 puntos que lo tienen 7° en la tabla. En la última fecha superó 2-1 a Viktoria como local, y antes había sorprendido de visitante con un 3-1 ante el Celtic. La racha lo instala como candidato claro para este cruce.

El Torreense, en cambio, llega golpeado tras caer 1-2 como local frente al Sunderland. Antes de esa derrota había conseguido un triunfo 2-1 de visitante ante el Lillestroem, su único resultado positivo del torneo hasta el momento. Con 3 puntos y ubicado 19°, necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del pelotón.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Ferencvaros suma 6 puntos tras vencer a Viktoria y Celtic.

suma 6 puntos tras vencer a Viktoria y Celtic. Torreense suma 3 puntos en el torneo.