Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Groupama Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena. Ferencvaros viene de ganarle 2-0 a Milan y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. NK Celje viene de ganarle 3-2 a Sturm Graz y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ferencvaros y NK Celje

Ferencvaros (4-3-3): Dénes Dibusz, Attila Osváth, Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Carlos Eduardo Lopes Cruz, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Habib Maïga, Matúš Bero, Lenny Joseph, Veljko Birmančević. DT: Balázs Borbély.

NK Celje (4-3-3): Žan-Luk Leban, Pijus Širvys, Lukasz Ł. Bejger, Artemijus Tutyškinas, Milot Avdyli, Svit Sešlar, Mark Zabukovnik, Papa Dániel, Veton Tusha, Armandas Kučys, Benjamin Verbič. DT: Zoran Zeljković.

Bajas y ausentes de Ferencvaros y NK Celje

Ferencvaros:

Yusuf Bamidele (expulsión; vuelve en 2 fechas)

NK Celje:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Ferencvaros y NK Celje: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Chile)

17:00 (hora de Chile) Estadio: Groupama Arena

Groupama Arena Historial: 1 cruces — Ferencvaros ganó 1, NK Celje ganó 0 y empataron 0

1 cruces — Ferencvaros ganó 1, NK Celje ganó 0 y empataron 0 Último antecedente: 15/06/2019: NK Celje 0-2 Ferencvaros

15/06/2019: NK Celje 0-2 Ferencvaros Próximo partido de Ferencvaros: vs. Lech Poznan, jueves 10 de diciembre

vs. Lech Poznan, jueves 10 de diciembre Próximo partido de NK Celje: vs. Olympiacos, jueves 10 de diciembre