Dónde ver EN VIVO Milan vs. Ferencvaros por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Milan necesita ganar como sea. Después de arrancar perdiendo en la fase de liga, cualquier otro resultado complica enormemente sus chances de meterse entre los mejores del torneo.

La Europa League empieza a definir posiciones y un traspié más puede dejar al Milan contra las cuerdas. Para el Ferencvaros, en cambio, es la chance de dar un golpe grande lejos de casa y seguir prendido arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Milan llega golpeado. Tiene apenas 3 puntos en tres partidos y está 24° de 36 equipos, lejos de los puestos que le permitirían avanzar directo. El traspié más reciente, una derrota 0-3 como visitante ante el Bournemouth, dejó dudas, aunque antes de eso había mostrado con una goleada que puede hacer daño afuera.

El Ferencvaros atraviesa un presente totalmente distinto. Con 9 puntos de 9 posibles, está 5° y llega entonado tras dos triunfos consecutivos de local. El equipo húngaro no pierde hace rato y suma otro dato a favor: en su último compromiso como visitante también ganó, así que no le pesa salir de casa.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Milan suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Ferencvaros suma 9 puntos tras vencer a Torreense, Viktoria y Celtic.