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Europa League

Lillestroem vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League
Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ninguno de los dos pudo ganar en lo que va de la fase de liga y la tabla empieza a apretar para ambos.

Con apenas un punto en dos presentaciones, el que pierda quedará mirando desde atrás la clasificación a la siguiente ronda de la Europa League.

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La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem llega golpeado tras no poder sostener una ventaja clave: rescató un empate 1-1 como visitante ante el Sparta y antes había caído de local 2-1 frente al Torreense. Son apenas dos presentaciones en el torneo y el equipo noruego marcha 22° con un solo punto, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si quiere meterse entre los puestos de clasificación.

La Real Sociedad tampoco pudo despegar: empató 1-1 como visitante ante el Union Saint-Gilloise después de perder 2-1 de local contra el Bournemouth. El equipo español está 23° con la misma cosecha de un punto en dos juegos, un arranque que no se condice con las expectativas que suele generar en la competencia.

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Lillestroem suma 1 punto en el torneo.
  • Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.
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