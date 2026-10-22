Lillestroem vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ninguno de los dos pudo ganar en lo que va de la fase de liga y la tabla empieza a apretar para ambos.
Con apenas un punto en dos presentaciones, el que pierda quedará mirando desde atrás la clasificación a la siguiente ronda de la Europa League.
La actualidad de ambos equipos
El Lillestroem llega golpeado tras no poder sostener una ventaja clave: rescató un empate 1-1 como visitante ante el Sparta y antes había caído de local 2-1 frente al Torreense. Son apenas dos presentaciones en el torneo y el equipo noruego marcha 22° con un solo punto, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si quiere meterse entre los puestos de clasificación.
La Real Sociedad tampoco pudo despegar: empató 1-1 como visitante ante el Union Saint-Gilloise después de perder 2-1 de local contra el Bournemouth. El equipo español está 23° con la misma cosecha de un punto en dos juegos, un arranque que no se condice con las expectativas que suele generar en la competencia.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Lillestroem suma 1 punto en el torneo.
- Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.