Alineaciones de Lillestroem y Real Sociedad por la Europa League: formaciones probables

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Lillestroem viene de empatar 1-1 con Sparta y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Real Sociedad viene de empatar 1-1 con Union Saint-Gilloise y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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