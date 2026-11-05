Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Viktoria por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Åråsen, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Hay partidos que se juegan tanto por la tabla como por la urgencia de cortar una racha, y este es uno de esos casos. Ni Lillestroem ni Viktoria pudieron despegar en esta Europa League y necesitan un resultado que les cambie el ánimo.

Ninguno de los dos llega con margen: están entre los últimos del certamen y esta fecha puede ser la última chance de meterse en la pelea por seguir con vida en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem tuvo una fecha para el olvido. Cayó goleado 6-0 como local ante Real Sociedad, un golpe que se suma a un arranque irregular donde solo pudo rescatar un empate ante Sparta. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo noruego necesita reaccionar rápido y hacerlo de local, con la gente de Åråsen de testigo.

Viktoria no encuentra el camino. Perdió los tres partidos que disputó en esta edición, el último de local ante Levski Sofia, y todavía no sumó unidades. La visita llega golpeada anímicamente y con la obligación de frenar una seguidilla negativa que ya empieza a complicarle cualquier aspiración de seguir en carrera en la fase de liga.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Lillestroem suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Viktoria suma 0 puntos en el torneo.