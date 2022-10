En Bolavip comienza una nueva sección, con la finalidad de conocer a distintos protagonistas del fútbol chileno y que permita acercarlos aún más a los hinchas.

"15X15" es el nombre de este particular espacio y la primera que se somete al interrogatorio es Carla Guerrero. Aprovechando su estadía en Ecuador por la Copa Libertadores Femenina con Universidad de Chile, la seleccionada nacional respondió sin pensar tanto, cada una de las preguntas.

1. ¿Nombre Completo?

Carla Valentina Guerrero Puelle

2. ¿ Apodo?

La Jefa

3. ¿Debut?

Uyyyy... 2004

4. ¿Puesto en la cancha?

Defensa



5. ¿Defensa más difícil de marcar?

Carli Lloyd

Carla Guerrero se reencontró con la Copa Libertadores (Prensa Universidad de Chile)



6. ¿Recuerdo Inolvidable?

Ehhh.. Mundial y Juegos olímpicos



7. ¿Música que no puede faltar en el camarín?

Eh, bueno cumbia y reggeaton

8. Si no era el fútbol, ¿A qué se hubiese dedicado?

Otro tipo de deporte



9. ¿Mejor compañera?

Paloma López, Yessenia López

10. ¿Mayor decepción en el futbol?

Yo creo que lesionarme mucho

El pollo con papas fritas



12. ¿Serie favorita?

The Big Bang Theory

13. ¿Rival al que siempre le quieres ganar?

Colo Colo

14. Qué significa la U para ti?

Es mi vida

15. ¿Canción favorita de la barra?

¿De la barra? Oh a mi me gusta, oh es que me emociona "Y mis hijos vendrán, al igual como yo a alentarte leóooon. Dale, dale, dale, dale leóooon"

Que nos apoyen, que estén siempre con nosotras. Que en verdad se han portado bien con las niñas, con las leonas, así es que nos sigan apoyando y esperamos que sea una linda Copa Libertadores.