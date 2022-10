Universidad de Chile ya estaba clasificada a la segunda ronda de la Copa Libertadores Femenina antes de enfrentar a Palmeiras. El duelo, solo servía para saber en qué posición terminaría uno y otro equipo.

El técnico de la U, Carlos Véliz, no quedó con tan buena sensación tras perder ante el Verdao, no obstante, entiende que siempre se pueden sacar lecciones y situaciones que permitan cometer los menos errores posibles en los duelos venideros.

"Nos duele perder, no queríamos hacerlo bajo ninguna circunstancia, pero sacamos cosas muy positivas. Dos detalles que marcaron la diferencia de táctica fija y donde teníamos que estar recontraconcentrados, porque las jugadoras brasileñas son de gran envergadura. Siempre sacamos lecciones, pero quedamos contentos porque habían jugadoras que no venían jugando y lo hicieron de buena manera, com Mariana Morales, Denisse Orellana, Gabriela Huertas que lo hizo a gran nivel. Quedamos contentos con ciertos momentos del juego", analizó el estratega.

Sobre la sensación que le quedó pensando que el partido en momentos fue parejo y donde se Las Leonas se crearon situaciones para incluso, haber abierto el marcador, el profesor reconoció que el sabor final fue más bien amargo. "Pensamos que a lo menos podíamos empatarlo, nosotros íbamos a cuidar a algunas jugadoras para el siguiente partido, dar un aire al mediocampo. Competimos, quedamos con la sensación amarga de perder, pero fuimos un equipo maduro".

Gaby Huertas anotó el gol de la U en la derrota ante Palmeiras (Prensa Universidad de Chile)

Ahora a pensar en lo que viene, América de Cali en cuartos de final de la Copa, un equipo que sacó canasta limpia, candidatas a ganar el certamen y que el entrenador ya trabaja en el compromiso del próximo domingo. "Me pongo de cabeza a pensar en el partido ante América de Cali que es el rival a vencer ahora, vamos a poner nuestro mejor 11, no hay que cuidar a nadie por tarjetas amarillas asi es que vamos con todo".

Finalmente, consultado en virtud del favoritismo de las colombianas que sotentan de parte de la crítica especializada, el entrenador fue enfático en señalar que "cada uno tiene la posibilidad de opinar lo que quiera, a mi en realidad, eso no me interesa", cerró Véliz.