Todos los ojos de los hinchas de Universidad de Chile están puestos en lo que será el vital duelo ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, encuentro válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Sin embargo, Gustavo Álvarez se preocupa por lo que están realizando los jugadores de las distintas categorías del Chuncho, y hay uno que se ha robado las miradas de varios integrantes del cuerpo técnico comandado por el trasandino.

¿Su nombre?. Héctor Canelo. Y es que poco a poco el volante se ha transformado en una de las grandes figuras del equipo laico en la categoría la Sub 18, la que es dirigida por John Valladares, gracias a sus goles y vistosas jugadas.

Canelo sigue llamando la atención en la Universidad de Chile | FOTO: La Magia Azul

EL DÍA QUE HÉCTOR CANELO PASÓ DE COLO COLO A LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Lo cierto es que el futbolista que es oriundo del sector norte de Santiago llegó a la Categoría Sub 16 de la U, pero antes había tenido un paso por Colo Colo en su etapa formativa. ¿Qué pasó finalmente con eso?. ¿Cómo llegó al Romántico Viajero?.

BOLAVIP CHILE se contactó con Carlos Véliz, ex DT de las divisiones inferiores del Cacique y de la Universidad de Chile en su rama Femenina, quien conoce de cerca el trabajo de Canelo, al ser uno de los primeros entrenadores del ahora joven centrocampista azul.

“Yo dirigía a las categorías menores de Colo Colo, ahí lo tuve por tres años más o menos en las categorías 8-9-10 años. Después de eso yo tuve otras responsabilidades en el club, pero siempre tuvimos buen vínculo con él y su familia”, arrancó diciendo el adiestrador que actualmente se encuentra sin club.

Bajo la misma línea, Véliz agregó que “en alguna oportunidad cuando yo me voy a Portugal siempre mantuve el contacto con ellos, preguntándome cómo yo estaba y cuando yo llegué a Chile ellos se enteraron y me saludaron. Yo les dije que cualquier cosa estoy en la U por si tienen alguna dificultad”

“Un día el papá me llama y me dice que la cuestión no estaba bien y que tenía posibilidades de llevarlo a otros clubes. Yo le dije que no lo llevara a otro club y que me diera la chance de llevarlo a la U para que entrene directamente a la categoría, así fue”, complementó.

Finalmente, el ex AD Oliveirense de Portugal confesó que “en la U me dicen veámoslo y lo dejaron inscrito para el campeonato. Ahora ya comienza a brillar con luces propias”.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE HÉCTOR CANELO EN LA COPA FUTURO?

Héctor Canelo fue titular en el duelo entre Universidad de Chile y Lautaro de Buín por la sexta fecha de la Copa Futuro, compromiso que terminó con un empate 3 a 3, en la cancha Leonel Sánchez del Centro Deportivo Azul (CDA).