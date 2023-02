Fueron los tres años más exitosos de Universidad de Chile en su rama femenina, hasta la fecha. Un título, dos subcampeonatos y tres participaciones consecutivas en Copa Libertadores, instancia en que la U nunca había participado y la primera de ellas llegando a semifinales estando a un gol de llegar a una inédita final, pero que no se pudo tras el penal desperdiciado por Yessenia López en el partido y la propia Fernanda Ramírez en la definición desde los doce pasos, ambas jugadoras ahora en Colo Colo , dan cuenta que los números son más que positivos.

El denominador común tiene un nombre, Carlos Véliz. El estratega fue el gran artífice de todos esos avances, a eso sumar, que su ADN competitivo le permitió a la U llegar a instancias importantes junto a jugadoras de nivel, que muchas de ellas fueron traídas por el propio entrenador.

Pero hay que mirar hacia adelante y ya no está. Azul Azul actuó rápido y decidieron que el ayudante del ex estratega asumiese en propiedad el cargo. Nicolás Bravo es el elegido, quién además era el entrenador del equipo sub 19 de la rama femenina, donde se destaca haber llegado a la final el año 2022 en el torneo de Apertura.

Pero para quienes no sepan en profundidad, Bravo es uno que tiene también la U en sus genes. Años atrás, fue integrante del fútbol formativo entre los años 1999 y 2006, tal como lo contó el sitio oficial del club. Dentro de su generación estaban jugadores como Marcelo Díaz, Emilio Hernández, Yerson Opazo y Eric Pino, entre otros. De hecho Carepato compartió con la delegación en las dos primeras Copas Libertadores que estuvieron Las Leonas, precisamente aprovechando el vínculo con Bravo.

Bravo aparece sentado abajo siendo el cuarto de izquierda a derecha. El primero en esa misma fila es Marcelo Díaz (Archivo Universidad de Chile)

Este lunes, el plantel femenino volvió a los trabajos iniciando así la pretemporada de cara al 2023, donde Bravo y compañía tienen los objetivos claros, que son recuperar la corona a nivel nacional y por cierto, obtener el segundo cupo de Chile a la próxima Copa Libertadores. Pero sobre todo mantener a la U en lo más alto porque hay una hinchada fiel, pero que también es exigente.

Nicolás Bravo, nuevo DT de Las Leonas de cara al 2023 (Prensa Universidad de Chile)

Eso sí, se espera que ante muchas jugadoras que emigraron, el plantel tampoco se siga despotenciando y para eso ya han llegado algunas futbolistas a reforzar al equipo. La histórica mediocampista Nicole Fajre que viene desde Santiago Morning, además la portera también ex bohemia, Gabriela Bórquez y muy cerca la ex atacante de Fernández Vial, Franchesca Caniguan. A su vez, se la ha logrado renovar a otras piezas que son fundamentales dentro del esquema.

ver también Video muestra la calidad de Lucas Assadi y Darío Osorio cuando niños

A trabajar se ha dicho, dicen en la U, con un nuevo entrenador y que al menos conoce la materia prima con la que se desenvolverá, por lo que la adaptación no debiese ser tan costosa. Las Leonas comienzan a construir su nuevo proceso.