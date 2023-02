José Letelier hace oídos sordos a las críticas y se va con la frente en alto de la Roja Femenina: "Me voy contento y satisfecho con lo que he hecho"

Este viernes, se dio el punto final al ciclo de José Letelier en la Selección Chilena Femenina. La noticia fue dada por Federación de Fútbol de Chile, la cual tomó la determinación tras el fracaso en el repechaje al Mundial Femenino 2023 ante Haití.

El entrenador de 56 años aprovechó de decir sus últimas palabras a través de la página del ente rector encargado del desarrollo del fútbol en nuestro país, pese a las críticas en los últimos días de Christiane Endler, guardameta y capitana de la Roja Femenina.

“Fueron años muy lindos para mí como profesional y como persona. Me sentí privilegiado. Se ha hecho un trabajo en el tiempo que ha dado satisfacción, por haber estado en instancias importantes para el fútbol femenino”, dijo Letelier.

El exportero llegó en 2016 a la Roja Femenina | Foto: Agencia Uno

"Haber participado en una Copa América por primera vez acá en Chile que fue exitosa y que nos dio la posibilidad de participar en el Mundial. Una experiencia inolvidable de tener la posibilidad de representar a Chile en unos JJ.OO que también es algo inédito para el fútbol femenino, entonces son cosas que para mí han sido muy importantes", agregó.

Además, el Pulpo, como le apodan, agradeció "el apoyo de cada uno de los directorios y directores y presidentes con los que me tocó compartir en este tiempo, a las jefaturas que he tenido a lo largo de este recorrido, a mis compañeros de trabajo, a la gente que trabaja la Anfp y a todas las jugadoras que en algún momento fueron parte de este periodo".

"Me voy muy agradecido, muy contento, satisfecho con lo que he hecho. Me hubiese gustado haber coronado este lindo trabajo de la selección con un nuevo Mundial, pero lamentablemente no pudo ser así. Pero me voy con eso, con la tranquilidad y con que se hizo un trabajo con mucha responsabilidad, un trabajo consciente de saber que el fútbol femenino tiene que crecer y seguir avanzando y creo que en este tiempo se ha podido lograr. E insisto, agradecido siempre del apoyo que he tenido de parte de la Federación", cerró.