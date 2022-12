Rebeca Fernández tras recibir el premio The Best: "Es el valor que le dan a nuestro trabajo"

Tenía tres nominaciones y ganó dos premios y por cierto, estuvo en el once ideal. La delantera de Universidad de Chile, Rebeca Fernández, fue la estrella de la II Gala del Fútbol Femenino 2022.

La guaraní fue condecorada con el premio The Best, como la mejor jugadora de la competencia local tras haber sido elegida producto del voto popular. Además, recibió la distinción como mejor jugadora extranjera y además integrar el once ideal del campeonato.

Tras la ceremonia, la goleadora de la última Copa Libertadores Femenina conversó con Bolavip Chile y se mostró emocionada y agradecida por recibir estos premios. "Muy contenta por el reconocimiento. Es el valor que le dan a nuestro trabajo y siempre he recibido ese apoyo y cariño del hincha azul. Qué mejor manera de que yo le pueda entregar a ese agradecimiento con mi juego", sostuvo Fernández Valiente.

En relación a lo que viene en el certamen donde tienen la primera opción de avanzar a la final, luego del triunfo como visita frente a Fernández Vial por dos goles a cero, la artillera sostuvo que "queremos terminarlo de la mejor manera y ojalá con un bicampeonato. Es una llave abierta todavía. Tenemos una pequeña ventaja, pero no veo cerrada la llave. Fernández Vial demostró en todo el campeonato que está para grandes cosas asi es que tenemos que seguir trabajando esta semana para el sábado ojalá, llegar a la final", aseguró.

Rebeca Fernández Valiente recibiendo el premio The Best 2022 (Prensa Universidad de Chile)

Sobre la posibilidad que la final sea ante Colo Colo, la delantera afirmó que "la verdad es que los clásicos se han hecho más seguido, pero queremos pensar en nosotras y el rival que venga, tenemos que prepararnos para ganar".

Por último, tuvo palabras sobre su futuro, donde ya han aparecido clubes interesados por contar con sus servicios, aunque da una tranquilizadora información para los hinchas de Las Leonas. "La verdad es que sí, hay interés del club en una renovación. Estamos en conversaciones, pero tampoco me quiero apurar en eso, estoy mil por ciento abocada en el campeonato y una vez terminado definiremos para dónde vamos", concluyó.