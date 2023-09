Se viene la Copa Libertadores Femenina 2023, que este año se disputará en Colombia, precisamente en las sedes de Cali y Bogotá donde Universidad de Chile por cuarta ocasión consecutiva, disputará el mencionado certamen.

Y este viernes, en el cuadro azul se vivió la jornada del Media Day, instancia en la cual, las jugadoras y cuerpo técnico compartieron con la prensa en la antesala del viaje a la capital cafetalera.

Bolavip Chile dialogó con la futbolista paraguaya, Rebeca Fernández, quien manifestó que están muy ilusionadas de poder hacer una buena copa.

“Estamos bien, muy ilusionadas con este desafío que tenemos, la cuarta consecutiva de Universidad de Chile. Hemos hecho buenos campeonatos, asi es que estamos con esa ilusión de hacer una buena copa, nuevamente”, sostuvo la goleadora.

La mejor jugadora del Campeonato Nacional Femenino, también habló sobre sus logros en azul y que van relacionados con el certamen que se viene. “Bien, estoy muy feliz con todo lo que he conseguido en Universidad de Chile en lo personal y voy con mucha ilusión, para qué les voy a mentir. Es un campeonato tan importante donde una siempre se prepara para dar lo mejor y esta, no es la excepción. He salido de algunas lesiones, pero estoy con la misma ilusión de cada año, de dar lo mejor de mi y para el equipo”, expresó Rebecrack.

Sobre el rival paraguayo que tendrán Las Leonas, Olimpia, Fernández manifestó que es un partido que le gusta mucho, porque ella se formó en Cerro Porteño, tradicional enemigo deportivo en su país. “Es un partido especial para mi, vengo del equipo rival allá de Paraguay, todos mis inicios fueron en Cerro Porteño. Feliz, porque es un rival duro, se han reforzado bien, vienen invictos en el torneo local, pero la U está preparada para hacer una buena copa y para allá vamos”, señaló.

Al cierre, manifestó todo su cariño para la fanaticada azul, quienes las acompañarán en Colombia. “El hincha está siempre ahí, nosotras daremos lo mejor y el apoyo de ellos, es súper importante para todas nosotras”, concluyó Fernández.

Rebeca Fernández Valiente, en diálogo con Bolavip (Bolavip Chile)

¿Cuántos goles lleva Rebeca Fernández en Copa Libertadores jugando por la U?

Es la máxima anotadora de Universidad de Chile en esta competición, en las tres participaciones anteriores donde en la última edición, fue la goleadora absoluta de la copa.

En total, son nueve goles los que ha anotado la guaraní por la U en Libertadores, siendo la máxima anotadora azul en el certamen.

¿Cuáles serán las rivales de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2023?

Las azules, integran el grupo B y debutarán ante Universitario de Deportes este 5 de octubre a las 17 horas, para luego medirse ante Olimpia de Paraguay el 8 del mismo mes y también a la misma hora, para cerrar ante Independiente Santa Fe el 11 de octubre a las 19:30 horas. Los tres partidos se llevarán a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá y todos los horarios, corresponden a territorio chileno.