Pese a que la FIFA rechazó la demanda chilena por la dudosa nacionalidad de Byron Castillo, la Federación Chilena de Fútbol por decisión de su presidente Pablo Milad, decidió apelar, trámite que fue aceptado por el máximo órgano del balompié mundial.

No sólo eso, el jugador fue citado a declarar, algo que fue recibido con alegría por el dirigente nacional, abrazando aún la esperanza de que Ecuador pierda los puntos y sea nuestro país el que vaya a Qatar 2002.

Sin embargo, en el país del Guayas piensan totalmente distinto, y es el abogado Andrés Holguín en conversación con Radio La Redonda, el que afirma que todo será casi un trámite y que capaz que Castillo ni viaje a Zürich.

“Se ha manejado muy sigilosamente, no es crítica. La forma en que lo han manejado es espectacular, estas cosas se manejan casa adentro. Hemos sabido muy poco los que están pendientes del tema. El jugador deberá aparecer por capricho del señor Eduardo Carlezzo a declarar si no tiene un papel y no sabe de qué se trata este proceso. No es noticia ni inconveniente, es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar“, afirmó.

Eduardo Carlezzo y Pablo Milad aún creen en la demanda en contra de Byron Castillo (ANFP)

El abogado ecuatoriano las emprendió con su colega que lleva la defensa chilena, afirmando que “se ha pasado diciendo que tiene papeles y ahora están celebrando una declaración testimonial, lo que quiere decir que no tienen papeles. No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”.

Además, planteó que ante FIFA hay una serie de elementos que, para él, sólo si se dan todos juntos le dan alguna chance a la ANFP, para lo cual el abogado de Ecuador se mostró escéptico.

Por último, Holguín trata de vendehumo a Carlezzo.

“Este partido se puede jugar por tres días seguidos, 10 veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo. Si el señor (por Eduardo Carlezzo) le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la Federación Ecuatoriana por goleada“, cerró.