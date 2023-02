El lateral chileno llegó al club argentino en este mercado de pases, pero aún no ha podido debutar oficialmente

"No está físicamente apto": Alex Ibacache no es considerado en San Lorenzo de Argentina

Hace unos días se reveló que Óscar Opazo no es considerado por Fernando Gago en Racing Club de Argentina debido a que el chileno estaría fuera de forma física, una situación similar estaría pasando el lateral chileno Alex Ibacache, nuevo refuerzo de San Lorenzo de Almagro, quien no estará en el próximo partido del Ciclón.

Según señaló Leandro Rotondo, periodista y relator de los partidos de San Lorenzo, el chileno Ibacache no será considerado por el técnico Rubén Darío Insúa para el partido frente a Godoy Cruz. "Alex Ibacache no concentrará frente a Godoy Cruz. Insúa confirmó que si bien está habilitado, todavía no se encuentra óptimo físicamente".

Alex Ibacache es un lateral chileno de 24 años que llegó a San Lorenzo de Argentina durante este mercado de pases proveniente de Everton de Viña del Mar. El chileno firmó por un año en el Ciclón, pero todavía no ha podido debutar en la Liga Profesional de Argentina.

Un caso similar está viviendo Óscar Opazo, lateral chileno de Racing Club, quien todavía no ha podido debutar con la Academia debido a que, según medios trasandinos, el técnico Fernando Gago no estaría conforme con su estado físico.

Ibacache no forma parte de la lista de los jugadores de San Lorenzo convocados para enfrentar a Godoy Cruz por el fútbol argentino. En la nómina sí aparece Nicolás Blandi, ex delantero de Colo Colo.