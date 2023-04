La continuidad de Claudio Bravo en el Real Betis pende de un hilo. Esto debido a que el contrato del arquero nacional termina en junio de este año y aún no hay indicios de renovación por parte del equipo que dirige Manuel Pellegrini.

Ante esta situación, Rui Silva, arquero que rota la titularidad con Claudio Bravo, salió a pedir la renovación del chileno por aunque sea un año más.

"Eso son temas del club, no me toca a mí decidir si va a renovar o no. Ojalá se quede porque es un portero importante en el campo y en el vestuario. Nos aporta mucho y ojalá se quede un año más. Su trayecto lo dice todo", comenzó diciendo el arquero portugués para el medio El Desmarque.

Claudio Bravo sólo suma 6 partidos en La Liga. (Getty Images)

"Tiene mucho mérito, con 40 años, seguir a este nivel. Ojalá con 40 años yo también pueda llegar físicamente así. Lo importante es que se quede con nosotros", agregó Rui Silva.

Hay que tener en cuenta que Claudio Bravo aún no alcanza la cantidad de partidos mínimos para tener una renovación automática en Real Betis. Sin embargo, aún cuenta con tiempo para una eventual negociación con la dirigencia del club español, en caso de que quieran extender su vínculo con el club