Hace instantes el volante nacional, Arturo Vidal fue presentado en sociedad como nuevo jugador del Flamengo, en donde el King atendió las dudas de los medios de comunicación que se apostaron en masa para obtener sus primeras declaraciones de manera oficial con la camiseta del Mengao.

El primer tema que abordó el Bicampeón de América fueron sobre sus sensaciones de arribar al ‘Fla’, club al cual le demostró su amor por las redes sociales durante estos últimos años y en donde señaló que cumple un verdadero sueño llegar al grande de Brasil.

“Llegar al mejor equipo de Sudamérica es lo que siempre quise, desde que hablé con Renato y con Rafinha, siempre soñé con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño, espero hacerlo de la mejor forma y seguir ganando títulos con la camiseta del Flamengo. Espero dar el máximo y seguir teniendo alegrías con Flamengo”, partió señalando Vidal.

Ahondando en sus principales características dentro del campo, el Rey dejó en claro que le acomoda jugar en cualquier zona del mediocampo en la cual lo estime conveniente su actual entrenador y que está trabajando en lo físico a full para estar a la par de sus compañeros, en donde espera su oportunidad para poder debutar.

Arturo Vidal luce la camiseta del Flamengo | Foto: Flamengo Flickr

“Las tres posiciones del mediocampo me hacen sentir cómodo, he jugado más por la derecha en Italia y Alemania, pero no tengo problema en la posición, mientras juegue no hay problema. Estoy bien físicamente, sé que falta un poco para estar al ritmo de mis compañeros que ya viene jugando todo el año. Vamos a ir paso a paso y cuando esté bien el entrenador me dará la oportunidad de jugar”, explicó el King.

Sin duda que la carrera del ex Inter de Milán es riquísima en su palmarés, en se consolida como el jugador nacional con más títulos a lo largo de la historia, pero que sin duda llega al Flamengo para seguir sumando trofeos y obtener uno de sus principales anhelos: La Copa Libertadores.

“Es mi primer sueño, por algo estoy acá en Flamengo, quiero ayudar al equipo a ganar la Libertadores. Es algo importante y más con un equipo como Flamengo que tiene que ganar todo, me acerco mucho al sueño, voy a trabajar de la mejor forma. He ganado hartas cosas, pero la Libertadores es de las cosas que un futbolista en Sudamérica siempre sueña con tener y espero tenerla con Flamengo”, apuntó el Rey.

Finalmente, Vidal fue consultado ante su desmedido amor por la camiseta del Flamengo, a lo que el volante nacional no tuvo problemas para revelar como nació su fanatismo por el Mengao en donde apuntó a dos jugadores como los principales responsables de aquello.

“El primero que empezó a comentarme lo de Flamengo fue Renato Augusto, en el Bayer Leverkusen en el 2008-2009 por ahí, él me empezó a explicar un poco, lo fanática que era la gente. Después me tocó en Bayer Múnich estar tres años con Rafinha y ahí ya fue una locura todo lo que me decía, lo único que quería que llegara el día de poder vestir la camiseta de Flamengo”, cerró.