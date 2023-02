Medios partidarios del Ciclón revelaron hace unos días que el lateral chileno no era parte de las convocatorias por "no estar físicamente apto"

En enero de 2023 Alex Ibacache cumplió el sueño que tienen muchos futbolistas chilenos: jugar en el extranjero, algo que logró tras firmar por San Lorenzo de Argentina. Sin embargo, el lateral no ha sido considerado por su técnico en el Ciclón, de hecho, se reveló que el jugador volvió a Chile.

Según la información de Leandro Rotondo, periodista que cubre la actualidad del Ciclón, Alex Ibacache viajó a nuestro país con permiso del técnico Rubén Darío Insúa. "Alex Ibacache se fue a Chile, con permiso del club, y su futuro es incierto. En San Lorenzo no sumó minutos y está por detrás de la consideración de Insúa", escribió Rotondo a través de su cuenta de Twitter.

Hace unos días el mismo Rotondo había dado a conocer que el jugador chileno ya tenía el pase en San Lorenzo, pero que no era considerado para los partidos de la Liga Profesional de Argentina por "no estar físicamente apto".

Alex Ibacache es un lateral derecho chileno de 24 años que se integró a San Lorenzo de Almagro en enero de este año proveniente de Everton de Viña del Mar. El defensa también ha sido nominado para partidos de la Selección Chilena.

El caso de Ibacache es similar al de Óscar Opazo, lateral chileno de Racing Club de Avellaneda que no es tenido en cuenta por el técnico Fernando Gago. Hace unos días la prensa trasandina había informado que el ex jugador de Colo Colo no es considerado en la Academia "por estar fuera de forma".