El futbolista colombiano Weiner Riascos, se hizo conocido el año 2017 cuando defendió la camiseta de San Luis de Quillota y más tarde pasó al conjunto de Malleco Unido completando así su periplo por canchas chilenas.

Además, también se hizo conocido por ejercer como barbero e incluso prestó sus servicios con algunos de sus compañeros del cuadro canario, aprovechando así sus conocimientos en el tan conocido rubro estético.

Pero este martes, una triste información se dio a conocer desde su país, Colombia, ya que Riascos fue asesinado en la ciudad de Cali luego de sufrir un asalto. Así lo informó la Barra oficial del Municipal Jalapa de Nicaragua, cuadro que defendió por última vez el cafetalero en las temporadas 2021 y 2022.

"Barra Los Fronterizos lamenta el sensible fallecimiento del ex jugador de nuestro Cóndor, el colombiano Weiner Riascos. Según información extraoficial, Riascos fue asesinado tras ser asaltado. Enviamos nuestras más sinceras condolencias para sus familiares y amigos, esperamos que Dios les dé la fortaleza necesaria en estos momentos difíciles.Descanse el paz, Weiner!", rezaba así la publicación en Facebook del cuadro nicaragüense.

En canchas chilenas, poco y nada hizo Riascos, pero quizás su momento de máxima gloria lo vivió en el Estadio San Carlos de Apoquindo en el Torneo de Transición 2017, cuando derrotaron dos a cero a Universidad Católica. El técnico Miguel Ramírez lo hizo ingresar en el segundo tiempo y le anotó en una ocasión a los cruzados.

ver también La UC busca levantar a jugador que también lo quiere la U para el segundo semestre

No fue un partido cualquiera para el colombiano, ya que estando en el país se probó en la tienda estudiantil, pero no tuvo el resultado esperado, "llegué a Chile con el propósito de venir a probarme en Universidad Católica, pero desafortunadamente no me fue muy bien", declaró Riascos hace algún tiempo a Radio ADN.