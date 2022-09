El Mundial de Qatar 2022 ya está en la cuenta regresiva. Mientras la Selección Chilena sostendrá un amistoso ante Marruecos esta tarde (16 horas), la FIFA está trabajando en los últimos detalles para la cita planetaria que no contará con la presencia de La Roja.

Por ello, la FIFA en conjunto con Budweiser presentaron la nueva canción oficial del Mundial. La interpretación fue realizada por Lil Baby y la nueva canción de la cita deportiva se llama "The World is yours to take".

Esta canción ya es un sencillo que se inspira, además, en la marca comercial para desarrollarla y llevarla en todos los recintos deportivos de Qatar. Además, el nuevo himno oficial de la cita tiene citadas del clásico de la música como es "Everybody wants to rule the world" de Tears For Fears.

El artista norteamericano lleva más de cinco años a tope en su nivel musical y ahora tendrá que ser el responsable de inmortalizar una canción fundamental, que puede trascendender con los años a nivel musical.

"La canción trata sobre darse cuenta de que cualquiera es capaz de lograr sus sueños. Solo necesitas creer en ti mismo, desconectarte de los detractores e ir al ciento por ciento. Cuando los fans escuchen la canción quiero que se sientan inspirados y llenos de energía", sentenció el artista.

Eso no es todo. La FIFA con la marca, Lil Baby van a buscar a más artistas del mundo para lanzar nuevas versiones de la canción y, de paso, filmar en distintas dependencias el nuevo video de la cita mundialista.