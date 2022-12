Regresa La Liga de España tras el periodo del Mundial de Qatar 2022. Pese al tiempo, la tabla de posiciones no perdona y le exige al Sevilla de Jorge Sampaoli una victoria, en la 15° fecha donde se enfrentarán al Celta de Vigo.

¿Cuándo juega Celta de Vigo vs Sevilla?

El partido se disputará el viernes 30 de diciembre a las 15:15 horas de Chile, en Estadio de Balaídos de Vigo.

¿Qué canal dará la Liga?

Este partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver de manera online el partido?

El encuentro será transmitido por streaming a través de DirecTV GO.

Ambiente tenso

La situación en Sevilla no es la mejor, ya que el club está cerca de celebrar las elecciones del presidente. En la cancha no hay buenas noticias, ya que se fueron al receso en zona de descenso, algo poco habitual para este equipo, acostumbrado a luchar por clasificar a copas internacionales. Se encuentran en el 18° lugar con 11 puntos. En la actualidad suman cinco partidos son conocer la victoria a nivel de Liga.

Jorge Sampaoli en la conferencia previa, manifestó su descontento ante la falta de refuerzos, incluso teniendo que mandar a la cancha a Marcos Acuña, reciente campeón del mundo con Argentina, debido a las bajas por la zona izquierda. Por si fuera poco, el DT se enfrascó en una discusión con un periodista.

"Usted publicó una cosa que no es verdad, porque a lo mejor necesita que eso pase para mantener su trabajo", apuntó Sampaoli a Tito González, quien había señalado que el casildense y Monchi, director deportivo del Sevilla, estaban enojados. Lo cierto es que se enfrentan a Celta, club que los antecede en la tabla en el 17° lugar con 12 puntos. De ganar lograrían a salir a flote, pero con una caída se seguirían hundiéndose en la zona roja.