River Plate comienza su participación en la Liga Profesional de Argentina, donde en la primera jornada enfrentarán a Central Córdoba. Este además será el debut oficial de Martín Demichelis en la banca millonaria.

¿Cuándo juega Central Córdoba vs River Plate?

El partido se disputará el sábado 28 de enero a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Liga Profesional de Argentina?

El partido será transmitido por ESPN, en una de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite en vivo por streaming?

El encuentro podrás verlo en vivo por streaming a través de STAR+.

Sin Paulo Díaz

River inicia una nueva era de la mano de Demichelis. El otrora defensa fue el elegido para asumir el desafío tras el fin del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. Micho renunció al segundo equipo del Bayern Múnich para dirigir al club que lo formó como futbolista. En los amistosos los Millonarios obtuvieron buenos resultados, pero otra cosa es por los puntos en un escenario difícil como lo es ir a Santiago del Estero.

Para el partido ante Central Córdoba, Demichelis no podrá contar con importantes jugadores. Uno de ellos es Paulo Díaz. El defensa chileno no está al 100% en lo físico, por lo que no sería considerado para este encuentro. Tampoco estarán Nicolás de la Cruz y Matías Suárez, entre otros. Quien sí dirá presente es Pablo Solari. El ex delantero de Colo Colo sería titular en la primera oncena oficial del 2023.

Central Córdoba vivió un verdadero cambio de plantel para el 2023, ya que arribaron 18 nuevos jugadores. El DT Leonardo Madelón tendrá la compleja misión de lograr que se completen en el inicio de torneo.