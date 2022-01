Comenzaron las grandes ligas en Europa y los chilenos empiezan a ver acción en las distintas partes del Viejo Continente, ese es el caso de Claudio Bravo y el Real Betis de Manuel Pelligrini, que en su presentación en La Liga empataron 1-1 con el R.C.D Mallorca, con el chileno en el banco de suplentes.

Y es que el chileno no ha podido sumar minutos ni en la pretemporada, ni en el debut de la liga española, producto del poco tiempo que lleva entrenando con sus compañeros, pero está confiado que podrá ganarle el puesto al arquero portugués Rui Silva, quien es uno de los fichajes desde Granada, así se lo hizo saber el portero nacional al panelista de ESPN, José Luis Villanueva.

"Hablé con él en la previa del partido con Almería, un amistoso. Después vino Roma y el partido de ahora (1-1 con Mallorca). Y me dijo: 'No jugaré porque llevo tres días y llegaré al campeonato con 10 a 12 días de entrenamiento. No voy a jugar, pero el titular voy a ser yo".

Cabe recordar que ambos compartieron camarín en el Sudamericano Preolímpico 2004, por eso es que existe una grata relación y estos constantes mensajes a traves de Whatsapp: "Claudio Bravo va a ser el titular, lo va a pelear como todo el mundo, pero ya está conversado", afirmó el ex delantero de la Universidad Católica y Racing de Avellaneda.

Pero, muchos televidentes quedaron con la duda porque Bravo no le explicó a Villanueva en que competencia será titular, esto porque el Betis deberá disputar Europa League y la Copa del Rey además de La Liga, y ante esto el "Beckham Chileno" fue cauteloso.

"Yo no soy periodista asi que no estoy con la otra pregunta. Lo que me da (escribe), perfecto y es que va a jugar. Esto es lo que he hablado con él", cerró.

De esta manera, habrá que ver si es que Bravo será titular este viernes 20 de agosto cuando enfrente al Cádiz del mediocampista chileno Tomás Alarcón.