Gabriel Suazo se unió a Alexis Sánchez y a Guillermo Maripán en el selecto grupo de jugadores chilenos que militan en la Ligue 1. El ex capitán de Colo Colo fichó por el Toulouse, equipo que en su calendario ya tiene a la vista un duro partido: ante el PSG como visitante.

¿Cuándo jugará el Toulouse ante el PSG por la Ligue 1?

El primer partido del Toulouse con Gabriel Suazo en su plantilla será este sábado 21 de enero ante el Ajaccio por la Copa de Francia, pero no pasará mucho tiempo para enfrentar por la Ligue 1 al París Saint-Germain, líder de la competición.

Los Violetas deberán jugar dos partidos por la liga de Francia antes de visitar al PSG de Messi en el Parque de los Príncipes, aunque este último partido no tiene horario establecido. El fixture del Toulouse de Gabriel Suazo en la Ligue 1 es el siguiente:

Fecha 20 - Racing de Estrasburgo vs Toulouse - domingo 29 de enero a las 11:00 horas de Chile

Fecha 21 - Toulouse vs Troyes - miércoles 1 de febrero a las 15:00 horas

Fecha 22 - PSG vs Toulouse - fin de semana del 5 de febrero en horario y día por definir

"Siempre daré el máximo por el club"

En su presentación oficial en el Toulouse, Gabriel Suazo dialogó con su el medio oficial de su nuevo club, en donde expresó su alegría de llegar a la Ligue 1. "¡Estoy muy feliz de unirme a Toulouse! Siempre ha sido un sueño para mí tener la oportunidad de jugar en uno de los campeonatos europeos más grandes", dijo el lateral izquierdo.

"Nunca me rendiré y lo dejaré todo en el campo. No importa la situación, siempre daré el máximo por el club, la institución, nunca me rendiré. Es algo que me caracteriza y que espero mostrar de la mejor manera en cada partido", expresó Suazo en sus primer día con la camiseta del equipo de la Ville Rose.