Alexis Sánchez aún no decide sobre cual será su futuro deportivo. El Niño Maravilla está enfocado en esperar más tiempo en ver si se inclina por seguir en el Olympique de Marsella en la Ligue 1 o toma los ofrecimientos desde Turquía.

El ex seleccionado nacional Nicolás Peric sabe que Sánchez puede tener varias opciones para seguir con su carrera, pero él prefiere que el goleador histórico de la Roja aplique la frase: “Mejor diablo conocido que diablo por conocer”.

“El mejor lugar en el que puede estar Alexis es el Marsella. Tiene un lugar ganado, lo esperan, es su casa, está instalado ahí, conoce el club. Fue el mejor jugador de la temporada pasada”, explicó Peric en ESPN Chile.

Nicolás Peric le recomienda a Sánchez que siga en el Olympique Marsella (Captura ESPN)

Peric sabe lo que es jugar en el extranjero con pasos por Argentinos Juniors y en la SuperLig de Turquía. Ante ello y por su experiencia, el formado en Rangers de Talca sabe que lo mejor que puede hacer Alexis es seguir en Francia.

“Lo quieren de sobremanera. Veo muy difícil que otro equipo le ofrezca el dinero que ofrece el Marsella. Tiene una edad que es un riesgo para un club que no lo conoce contratarlo. El Marsella lo conoce tan bien, que sabe cuando le puede rendir”, agregó el Loco.

Según Le Phoceen, Olympique de Marsella le ofrece un 25 por ciento más de su sueldo y eso le hace sentido a Peric, quien guía a Alexis Sánchez para que decida con cautela.

“La gente lo está esperando, la dirigencia lo sabe y por eso hace un esfuerzo. La decisión de Alexis es aguantémonos, rodeemos al equipo de algo interesante. No va a ir a Galatasaray, no va ir al Besiktas, porque no le van a pagar eso en Turquía”, terminó.