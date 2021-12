Director deportivo del Necaxa no asegura el fichaje de Nicolás Castillo: “Hay que ver si su salud le permite competir, está a prueba”

Nicolás Castillo no tuvo un buen paso por el Juventude de Brasil. El delantero nacional no logró convencer al cuerpo técnico por lo que no harán efectiva la opción de compra y en el Club América debieron buscarle un nuevo lugar para que continue con su carrera deportiva.

El formado en Universidad Católica regresó a México en busca de una nueva oportunidad y se especuló con una posible llegada al Necaxa de Aguascalientes, que es dirigido por el entrenador argentino Pablo Guede.

No obstante, en esta última parte, el director deportivo de la institución mexicana salió al paso de la posible llegada del delantero la cual no está asegurada debido a que solo está a prueba en la institución y analizarán su arribo.

“Está a prueba, tiene un tema de salud que se va a evaluar por encima de todas las cosas y si llega al nivel que demostró alguna vez, no tendríamos dudas, pero hay que ver si la condición de salud que tiene le permite competir en un alto rendimiento. Ahí se evaluará si puede quedarse o no”.

Pero eso no fue todo, debido a que, además, el señor Santiago San Román, agregó que “Está sometido a unos estudios profundos. Hay que recordar que antes que futbolistas son personas y primero hay que cuidar que su integridad no esté en riesgo”.

Sobre esta misma línea, el director deportivo del Necaxa contempló que “Ya está haciendo trabajos desde que llegó la semana pasada. Fue sometido a estudios y está en ese trabajo de evaluación”, contextualizó sobre una llegada del delantero al fútbol mexicano.