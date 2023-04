Eduardo Vargas no la pasa para nada bien en Brasil. El exdelantero de Universidad de Chile no ha podido responder a las expectativas en el Atlético Mineiro y los hinchas pierden cada vez más la paciencia con el jugador de 33 años. Y es que el mal desempeño del bicampeón de América ante Brasil de Pelotas por la Copa de Brasil llamó la atención de los simpatizantes del O Galo, quienes no se tardaron para irse en picada contra el ariete.

Ya es conocido que "Turboman" no es del gusto de cierta parcialidad de los hinchas, por lo que en las últimas horas se hizo viral un fuerte comunicado poar parte de los fanáticos, el cual ya suma más de 38 mil me gusta y 3 mil comentarios en contra del ex seleccionado nacional.

La imagen con la que los hinchas de Mineiro piden la salida de Vargas | Foto: Instagram

"Se acabó la paciencia", parte diciendo el aviso de los hinchas, acompañado de una gran imagen que dice: "Fuera Vargas".

"Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, numerosas ocasiones en las que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, sin voluntad y que no honra nuestros colores", agregaron desde Brasil.

"La indiferencia, pereza y mala voluntad de este jugador en el partido de hoy le pudo haber costado mucho al club", complementaron.

Para finalizar, los propios hinchas le mandaron una advertencia a los dirigentes del Mineiro. "¡La paciencia tiene un límite, y el nuestro se ACABÓ!"."¡La paciencia tiene un límite, y el nuestro se ACABÓ!", sentenciaron.