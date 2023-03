Los últimos días de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella no ha sido los mejores. Después de semanas de elogios y buenas críticas en general, el chileno fue protagonista en la eliminación de su equipo a manos del Annecy, equipo de la Ligue 2, en los cuartos de final de la Copa de Francia, ante lo cual fue apuntado negativamente por la prensa francesa. El chileno habló en conferencia de prensa sobre la reciente eliminación.

"Es una derrota dura. Es la peor que he tenido en mi carrera, nunca había tenido una derrota así. El equipo estaba muy triste en el camarín. Pedimos disculpas a la afición, que es lo más importante. Lo que ocurrió para mí es una decepción, lo pienso y no lo puedo creer. Me sabe mal", señaló Alexis.

El delantero de la Selección Chilena también habló de que el equipo tiene que dar vuelta la página ya que este domingo tendrán un partido importante frente al Rennes por la Ligue 1. "Todo el equipo estaba muy enojado, muy en caliente, pero creo que la única solución es ganar este domingo. Es un rival muy difícil y hay que estar preparados, como equipo grande que somos", declaró Alexis.

Alexis lleva 13 goles con el Marsella | Getty Images

Además del tema de la eliminación del Marsella en la Copa de Francia, los periodistas le preguntaron a Alexis sobre una posible renovación de contrato con el club, ya que el actual vínculo con el equipo dirigido por Igor Tudor expira en junio de 2023.

"Quiero quedarme aquí, pero yo vengo a ganar. Por mucho que me digan de salir tercero o cuarto para clasificar a la Champions, eso no me importa, yo quiero salir campeón. Estoy más triste que un fan por la derrota del otro día, porque yo siempre quiero ganar. Hay que ver los resultados a final de temporada", mencionó el tocopillano.