Un triste escena se produjo en Ecuador durante el desarrollo del partido entre Macará y el Aucas de Hernán Galindez, luego que el preparador de arqueros del primer equipo, Héctor Chiriboga, no estuviese de acuerdo con la decisión del árbitro Alex Cajas quien sancionó un penal luego de revisar el VAR. Jueces no dirigirán este domingo en apoyo al colega agredido.

Los árbitros están para impartir justicia y muchas veces cuando los jueces deben decidir, estas determinaciones no siempre dejan contento a todo el mundo.

Una fuerte situación ocurrió ayer sábado en el partido ante Macará y Aucas del ex portero de Universidad de Chile, Hernán Galindez, en encuentro válido por la Liga Pro de Ecuador.

Se jugaban los últimos minutos y el árbitro Alex Cajas es advertido por el VAR por un supuesto penal que favorece al cuadro de Aucas. Tras chequear a través del monitor, Cajas decreta la pena máxima.

En eso, los ánimos del cuerpo técnico del Macará se alteraron, los reclamos iban y venían con tarjetas amarillas de por medio, cuando en eso se acerca el preparador de arqueros, Héctor Chiriboga para empujar al juez y hacerlo caer.

No contento con aquello, Chiriboga volvió a acercarse a Cajas y ahora - más decidido - lo agredió con un golpe de puño quien nuevamente cae al pasto. Una situación escandalosa.

Lo particular de todo, es que el partido no finalizó ahí, ya que con apoyo policial y decisión del propio Cajas el duelo continuó y Aucas convirtió de penal para el uno a cero. No obstante, minutos más tarde se sanciona una nueva pena máxima favorable a Macará, para anotar el empate ya en el minuto 19 de descuento. El resultado solo estadístico.

Pero no todo quedó ahí, ya que a través de un comunicado, la Asociación ecuatoriana de árbitros de fútbol decidió no presentarse a dirigir en los cuatro partidos que estaban programados para esta jornada de domingo en la mitad del mundo. Algo que sin duda, no se puede volver a repetir.