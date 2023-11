Cercanos a Hernán Galindez rechazan interés de Universidad Católica por el ex arquero de Universidad de Chile

El cuadro de Universidad Católica busca arquero, de eso no hay duda. Tras la partida de Matías Dituro y Sebastián Zanahoria Pérez a préstamo durante toda la temporada en Unión Española, la portería cruzada debió ser resguardada por Nicolás Peranic.

No obstante, el ex portero de Deportes Melipilla no ha tenido un buen cometido y ha estado muy por lejos, de lo mostrado en la escuadra del potro solitario hace un par de temporadas.

Es por eso, que en la escuadra cruzada, ya trabajan buscando arquero para la temporada 2024 y, se estaría pensando en un guardavallas extranjero para venir a la precordillera.

¿Es opción Hernán Galindez?

La última información dada a conocer en algunos medios nacionales, fue del supuesto interés del cuadro colegial cruzado por el meta de la selección ecuatoriana, Hernán Galindez, actual entretubos del Aucas de Quito.

Según información recabada por Bolavip Chile, cercanos al cuidatubos de origen argentino, no existe ninguna intención y mucho menos un sondeo, del cuadro de la franja por contar con los servicios del arquero mundialista.

Además, el ex portero de Universidad de Chile de 36 años, aún tiene dos temporadas más de contrato con su actual equipo y con cláusula de salida, situación que haría un tanto inviable una eventual negociación.

Por otra parte, encuentran que sería extraño volver al país, con todo lo que vivió en la U, la situación del club, su deseo de ir a Qatar 2022 y todo lo que rodeó la situación entre ambos países por el tema de Byron Castillo. Comentan, que sería muy raro un regreso a Chile.

Lo concreto, es que Galindez es uno de los tres porteros convocados por el técnico español, Félix Sánchez Bas para los partidos de las clasificatorias ante Venezuela y Chile, junto a Alexander Domínguez y Javier Burrai.

Galindez busca recuperar la titularidad en arco de Ecuador (Getty Images)

¿Cuáles fueron los números de Hernán Galindez en la U?

El portero, llegó a inicios del año 2022 como la gran figura internacional con la tarea de reemplazar a Fernando De Paul y competir por el puesto con Cristóbal Campos Véliz, gestión que realizó el gerente deportivo de aquel entonces, su compatriota, Luis Roggiero.

En el arco azul, el rosarino disputó 16 partidos entre Campeonato Nacional y amistosos de verano, donde recibió 29 goles.