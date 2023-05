Todo parece indicar que Eduardo Vargas tendría los días contados en el Atlético Mineiro de Brasil. El chileno ha sido duramente criticado en las últimas semanas por la hinchada del "Galo", todo por las ocasiones desperdiciadas y el poco protagonismo que ha tenido en el equipo que dirige el argentino Eduardo Coudet.

"Ya no lo aceptamos con la camiseta del Club. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera, numerosas ocasiones en las que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, sin voluntad y que no honra nuestros colores", manifestó la "Torcida Organizada Galoucura" en su cuenta de Instagram.

"El descuido, la pereza y la mala voluntad de ese jugador en el partido, le pudo haber costado mucho al club, perdiendo la clasificación… ¡Si ese chico se queda en el club, el problema ahora será de nosotros, de TORCIDA GALOUCURA! ¡La paciencia tiene un límite, y el nuestro se acabó!", agregaron.

Es por esto que "Turboman" que ya comienza a ser vinculado a varios clubes para continuar su carrera, así lo confirmó el medio Radaresportes en su sitio web, el cual declaró que el ariete nacional "no viene mostrando su mejor fútbol y empieza a sufrir con la presión de la afición. La situación es delicada y parte de la afición ya pide la salida del delantero, que puede tener los días contados. Ante esto, su destino podría ser otro gigante del fútbol brasileño".

"Algunos grandes equipos ya han mostrado interés en ficharlo como refuerzo. Los principales clubes brasileños mencionados son Flamengo, Gremio, Inter y Sao Paulo", recalcaron.

El oriundo de Renca podría seguir jugando en el fútbol brasileño | Foto: Photosport

Es así como Vargas en caso de llegar al Mengao podría volver a reunirse con Jorge Sampaoli, entrenador que le sacó su mejor rendimiento en la Universidad de Chile, y con Arturo Vidal y Erick Pulgar, con los cuales compartió camarón en la Selección Chilena.