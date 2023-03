El caso de Alex Ibacache parece que está lejos de terminar. Hace unos días se reveló que el jugador chileno habría decidido no regresar a San Lorenzo, equipo que lo fichó a préstamo por un año proveniente de Everton de Viña del Mar. Sin embargo, ahora son los clubes los que se están enfrentando debido a que según TyC Sports, Everton exigió el pago de 130 mil dólares al Ciclón por el préstamo.

De acuerdo a lo señalado por el medio argentino, San Lorenzo está en posición de no pagar el monto acordado debido a que el jugador no cumplió su contrato con el club. "Los dirigentes del Cuervo planean no pagar el monto que debían abonar. El futbolista ya comunicó que no volverá y por este motivo no vestirá la camiseta del Ciclón, la cual no utilizó ni un minuto", mencionó TyC Sports.

Alex Ibacache firmó con San Lorenzo en enero 2023 en calidad de préstamo. El lateral vio desde las tribunas los dos primeros partidos de San Lorenzo en el fútbol argentino, los cuales fueron frente a Arsenal y Lanús, ya que no tenía su habilitación internacional.

Ibacache había llegado a San Lorenzo proveniente de Everton | Agencia Uno

Después de que fue habilitado para jugar por San Lorenzo, Ibacache no fue considerado por el técnico Rubén Darío Insúa por "no estar físicamente apto". Luego Ibacache pidió permiso para viajar a Chile para poder solucionar unos "temas personales". Sin embargo, el jugador no ha vuelto a presentarse con los argentinos.

Hace unos días el periodista argentino Toti Pasman declaró que la verdadera razón de la salida de Alex Ibacache de San Lorenzo habría sido por una fuerte discusión con Augusto Batalla, arquero de San Lorenzo y ex jugador de O'Higgins de Rancagua.